- 1/2
- 2/2
أكـدت قناة أون تايم سبورت، أن التشخيص المبدئي لإصابة مدافع النادي الاهلي “محمود متولي“، بقطع في الرباط الصليبي.
وكشف مراسل قناة أون تايم سبورت، في استاد القاهرة الدولي، أن الإصابة التي تعرض لها متولي، كانت قوية، وهناك اشتباه بإصابته بقطع في الرباط الصليبي.
وسيخضع متولي لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، حيث سيُجرى أشعة غدًا الثلاثاء في أحد المستشفيات الخاصة للتأكد من الإصابة.
وغادر مدافع الاهلي ملعب استاد القاهرة “باكيًا”، بسبب قوة الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة.
وكان متولي قد اضطر لمغادرة مباراة الاهلي أمام أسوان في الدقيقة ٢٠ بعد سقوطه على أرض الملعب دون تدخل من أحد ليحل زميله ياسر إبراهيم بديلا له.
..
كانت هذه تفاصيل خبر أون تايم سبورت: اشتباه بإصابة مدافع الاهلي “محمود متولي” بالرباط الصليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.