عاجل | تشكيلة أسوان لمواجهة الاهلي في الدوري المصري.. “البدري يقود الهجوم”

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، “أحمد كشري” تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الاهلي بعد قليل في الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز. وضم تشكيل أسوان كلٍ من:- حراسة المرمى : مسعد عوض Advertisements خط الدفاع : محمد جابر – محمود نعيم – طارق أبو العز – أحمد عامر خط الوسط : إبراهيم جلال – إبراهيم القاضي – محمد المرسي – أحمد صغيري خط الهجوم : مصطفي البدري – محمد إسماعيل ..

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