يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف الانتر وشاختار دونيتسك في الدوري الاوروبي، ضمن أهم مباريات اليوم الاثنين 17-8-2020 في دور نصف نهائي -دور 4 الاقصائي- من “اليورباليج”.

بلغ إنتر ميلان الايطالي المباراة النهائية من مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليج) بفوزه الساحق على شاختار دانييتسك الاوكراني بخماسية نظيفة.

ويلتقي انتر ميلان في النهائي المقرر يوم الجمعة المقبل في كولن مع اشبيلية الاسباني الذي تغلب على مانشستر يونايتد الانجليزي 2-1 الاحد.

وافتتح انتر ميلان التسجيل اثر خطأ لحارس شاختار المخضرم اندري بياتوف (36 عاما) في تشتيت احدى الكرات فوصلت بين اقدام نيكولو باريلا فسار بها على الجهة اليسرى متخطيا مدافعا من شاختار ومررها عرضية متقنة داخل المنطقة تطاول لها مارتينيز برأسه داخل الشباك (19).

واضاف الانتر الهدف الثاني من ركلة ركنية بكرة رأسية لدامبروزيو سددها بعيدا عن متناول الحارس بياتوف (64).

واطلق مارتينيز رصاصة الرحمة باتجاه شاختار عندما وصلته الكرة من لوكاكو على مشارف المنطقة فاطلقها زاحفة في الزاوية اليمنى لمرمى الفريق الاوكراني مانحا التقدم بثلاثية نظيفة لفريقه (74).

وسرعان ما اضاف لوكاكو الهدف الرابع اثر تلقية كرة متقنة من مارتينيز داخل المنطقة فسددها بيسراه زاحفة داخل الشباك.

واختتم لوكاكو مهرجان الاهداف عندما سار بالكرة وسط مراقبة من احد مدافعي شاختار قبل ان يسدد بين ساقي الحارس الاوكراني (84).

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ويسعى انتر ميلان الى احراز لقب هذه المسابقة للمرة الاولى منذ عام 1998 عندما تغلب على مواطنه لاتسيو بثلاثية نظيفة. كما انه بلغ نهائي احدى المسابقات القارية للمرة الاولى منذ عام 2010 عندما توج بدوري ابطال اوروبا ليضيفها الى اللقبين المحليين (الدوري والكأس) في ثلاثية نادرة بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

يذكر ان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد قرر إقامة مواجهات الدوري الاوروبي على ملاعب محايدة بألمانيا بنظام المباريات الإقصائية دون ذهاب وإياب، وبدون حضور الجماهير بسبب انتشار فيروس كورونا.

إليكم أهداف الانتر وشاختار دونيتسك في الدوري الاوروبي

هدف التقدم للانتر 1-1

هدف الانتر الثاني 2-0

هدف الانتر الثالث 3-0

هدف الانتر الرابع 4-0

هدف الانتر الخامس 5-0

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