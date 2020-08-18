أخبار تشيلسي: لامبارد يرمم الخط الخلفي بصفقتين من العيار الثقيل

يسعى مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد، إلى إعادة هيكلة الخط الخلفي للنادي بعد أن تلقى 54 هدفًا الموسم السابق في الدوري الأنجليزي الممتاز وهو أكبر رقم أهداف مستقبلة في النصف العلوي من الجدول.

النادي اللندني أنهى الموسم ضمن الأربعة الكبار بالبريميرليج، وضمن تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، لكنه في المقابل خسر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وأقصي من الأبطال بالهزيمة ذهابًا وإيابًا أمام بايرن ميونيخ.

وذكرت يومية “ميرور” الإنجليزية أن لامبارد يخطط للتعاقد مع مدافع مانشستر سيتي، جون ستونز (26 عامًا) الذي خرج من حسابات المدرب بيب جوارديولا في الفترة الأخيرة.

إضافة إلى لاعب إيفرتون السابق، فإن مدافع برايتون هوف ألبيون، لويس دانك، يحظى بتقدير كبير من قبل لامبارد، وعلى إثره طلب من الإدارة بدء المفاوضات مع نظرائهم في برايتون.

وينشط دانك (28 عامًا) مع برايتون منذ عام 2010 ويمتلك خبرات هائلة في الملاعب الإنجليزية. اشترط فريقه الحصول على مبلغ 40 مليون يورو لإطلاق سراحه نحو ستامفورد بريدج.

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بدوره فإن ستونز كان هدفًا لـ”تشيلسي” على مدار السنوات الماضية بالأخص في فترتي المدربين أنطونيو كونتي وجوزيه مورينيو اللذان حاولا استقطابه من إيفرتون.

بيد أن مطالب التوفيز المادية وقفت بالمرصاد، إلى أن دفع مانشستر سيتي 47 مليون جنيه إسترليني عام 2016 ليجعله ثاني أغلى مدافع في العالم في ذلك الوقت.

وسقط اللاعب من حسابات بيب جوارديولا بعد تألق إيمريك لابورت، بينما ظهرت الحاجة إلى مدافع جديد بعد رحيل فينسنت كومباني، فتعاقد النادي مع ناثان آكي ولم يجدد ثقته في ستونز.

يمكن القول بأن إدارة مانشستر سيتي مستعدة لبيع اللاعب بشرط تحصيل مبلغ مالي جيد، أن دفعت ما يقرب من 90 مليون يورو لاستقدام فيران توريس وآكي هذا الصيف.

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