كلوب يكشف مصيره بعد نهاية عقده مع ليفربول

أكد مدرب ليفربول الألماني يورجن كلوب، الذي توج ببطولتي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، ثم الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، أنه سيترك الريدز بعد نهاية عقده الجاري.
وأوضح يورجن كلوب إنه سيبتعد عن كرة القدم، وسيأخذ إجازة لمدة عام على الأقل بعد انتهاء عقده في ليفربول، والذي يمتد حتى عام 2024، بعد أن مدد عقده الحالي في ديسمبر الماضي.
لكنه لم يستبعد أن يكون ذلك عقده الأخير في كرة القدم، ويقول إنه قد لا يعود على الإطلاق إلى التدريب بعد انتهاء الفترة التي قضاها في ملعب أنفيلد.
عندما سئل كلوب عن خططه بعد 2024 من قبل مجلة SportBuzzer الألمانية، قال: “سأخذ إجازة لمدة عام وأسأل نفسي إذا كنت أفتقد كرة القدم، إذا قلت لا، فستكون هذه نهاية المدرب يورجن كلوب”.
وأضاف: “إذا لم أعد مدربًا في يوم من الأيام، فهناك شيء واحد لن أفتقده، التوتر الوحشي قبل المباراة مباشرة”.
خطط كلوب لقضاء عام بعيدا عن كرة القدم بعد رحيله عن بوروسيا دورتموند في صيف 2015 ، لكنه وجد مشروع ليفربول مغريا للغاية.
تم تعيينه كمدرب للريدز في أكتوبر من ذلك العام بعد فترة قصيرة من إقالة بريندان رودجرز، ويدرك الألماني جيدًا التحديات التي يواجهها الريدز مع اقترابهم من الموسم الجديد كبطل للدوري للمرة الأولى منذ 30 عامًا ، لكنه يقول إنه ولاعبيه سيكونون جاهزين ومتحمسين لحملة الدفاع عن لقبهم.
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