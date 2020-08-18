عاجل | تشكيلة الاهلي لمواجهة أسوان في الدوري المصري.. “أجايي يقود الهجوم”

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي “رينيه فايلر“، تشكيل الفريق لمواجهة أسوان في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها التاسعة على ستاد القاهرة. وعاد النيجيري جونيور أجايي لقيادة هجوم الاهلي على حساب مروان محسن، فيما يبدأ أحمد الشيخ المباراة أساسيا بعد غيابه عن المباريات السابقة. وجاء تشكيل الاهلي كالتالي :- حراسة المرمى : محمد الشناوي Advertisements خط الدفاع : محمود متولي وأحمد فتحي وأيمن اشرف وعلي معلول خط الوسط : عمرو السولية وحمدي فتحي واحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو خط الهجوم : جونيور أجايي ويجلس على دكة البدلاء على لطفي وياسر إبراهيم ومروان محسن ووليد سليمان واليو ديانج واليو بادجي ومحمود وحيد ومحمد هاني وعربي بدر ..

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