أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك “باتريس كارتيرون“، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة نادي إف سي مصر، المقرر لها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز على ستاد الكلية الحربية.
وشهدت القائمة عدة مفاجآت كان أبرزها استبعاد المهاجم مصطفى محمد، وعودة يوسف إبراهيم “أوباما” من الإصابة.
وجاءت القائمة التي تم الإعلان عنها كالتالي:
في حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش ومحمد صبحي.
خط الدفاع: محمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وأحمد عيد وحاتم محمد.
خط الوسط: إسلام جابر وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وسيف جعفر ومحمد عنتر وحسام أشرف ومحمد حسام بيسو وياسين مرعي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي.
الهجوم: كابونجو كاسونجو وأسامة فيصل
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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | قائمة الزمالك لمواجهة إف سي مصر في الدوري المصري.. “عودة أوباما ومفاجأة في المستبعدين” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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