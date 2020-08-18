عاجل | قائمة الزمالك لمواجهة إف سي مصر في الدوري المصري.. “عودة أوباما ومفاجأة في المستبعدين”

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك “باتريس كارتيرون“، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة نادي إف سي مصر، المقرر لها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز على ستاد الكلية الحربية.

وشهدت القائمة عدة مفاجآت كان أبرزها استبعاد المهاجم مصطفى محمد، وعودة يوسف إبراهيم “أوباما” من الإصابة.

وجاءت القائمة التي تم الإعلان عنها كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش ومحمد صبحي.

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خط الدفاع: محمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وأحمد عيد وحاتم محمد.

خط الوسط: إسلام جابر وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وسيف جعفر ومحمد عنتر وحسام أشرف ومحمد حسام بيسو وياسين مرعي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي.

الهجوم: كابونجو كاسونجو وأسامة فيصل

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