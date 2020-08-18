باريس سان جيرمان يحاول اصطياد نجم برشلونة

كشفت تقارير إعلامية عن استعداد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تقديم عرض للتعاقد مع متوسط ميدان برشلونة، أرتورو فيدال، خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب إفادة من يومية “La Cuarta” التشيلية، فإن النادي الباريسي مهتم بالتعاقد مع أرتورو فيدال وسيبدأ التحرك لفتح قنوات الاتصال مع مسئولي برشلونة.

يتبقى في عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا مع برشلونة، موسمًا واحدًا، ولا يبدو أن إدارة البلاوجرانا مهتمة بتجديد التعاقد معه، خاصة مع ثورة الإحلال والتجديد المنتظرة.

ورغم العلاقات السيئة بين برشلونة وباريس سان جيرمان في الأعوام الاخيرة، فإن الجانب الفرنسي سيحاول الحصول على خدمات اللاعب واستغلال الحالة المتردية التي يمر بها النادي.

وفد فيدال إلى برشلونة صيفية 2018 قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، في صفقة بلغت قيمتها المادية قرابة 18 مليون يورو، بينما تبلغ قيمته التسويقية الحالية 11 مليون يورو.

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