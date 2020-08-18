بث مباشر | مشاهدة مباراة الانتر وشاختار دونيتسك في الدوري الاوروبي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الانتر وشاختار دونيتسك” في أهم مباريات اليوم الاثنين 17-8-2020 في دور نصف نهائي -دور 4 الاقصائي- من الدوري الاوروبي “اليورباليج”.

تنقل مباراة “الانتر وشاختار دونيتسك” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الليبي “محمد بركات”، كما تنقل على بي إن سبورتس 11 الإنجليزية، وقناة بي تي سبورت إكسترا 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب إسبريت أرينا بمدينة دوسلدورف الألمانية.

يستقبل ملعب نادي فورتونا دوسلدورف “إسبريت أرينا” بمدينة دوسلدورف الألمانية مباراة “الانتر وشاختار دونيتسك” في دور نصف نهائي الدوري الاوروبي.

يذكر ان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد قرر إقامة مواجهات الدوري الاوروبي على ملاعب محايدة بألمانيا بنظام المباريات الإقصائية دون ذهاب وإياب، وبدون حضور الجماهير بسبب انتشار فيروس كورونا.

تأهل فريق “الانتر” الايطالي إلى هذا الدور بعد اقصاءه “باير ليفركوزن” الألماني في دور 8، بعدما انتصر عليه بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب “إسبريت أرينا” يوم 10-8-2020.

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بينما صعد “شاختار دونيتسك” الأوكراني على حساب “بازل” السويسري، بعدما تفوق عليه بنتيجة (4-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب “فيلتينس ارينا” بمدينة جلسنكيرشن يوم 11-8-2020.

الفائز من مباراة اليوم سيتأهل إلى المباراة النهائية لملاقاة عملاق البطولة “إشبيلية” الذي تأهل على حساب “مانشستر يونايتد” بعدما فاز عليه بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت أمس الأحد 16-8-2020 على ملعب “راين إينرجي ستاديون” بمدينة كولون.

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الانتر 5-0 شاختار

????️ملعب إسبريت أرينا (دوسلدورف – ألمانيا)

????الدوري الاوروبي (دور نصف النهائي)

⌚انتهت

بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”

أهلاً بكم في بث مباشر لمباراة الإنتر الإيطالي وشاختار دونيتسك الأوكراني في دور نصف نهائي الدوري الأوروبي “اليورباليج”.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

????نرجو منكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

????تشكيلة الإنتر: سمير هاندانوفيتش – أليساندو باستوني – دييجو جودين – ستيفين دي فريج – دانيلو دامبروزيو – نيكولو باريلا – مارسيلو بروزوفيتش – روبيرتو جاليارديني – أشلي دي يونج – روميلو لوكاكو – لاوتارو مارتينيز.

سمير هاندانوفيتش – أليساندو باستوني – دييجو جودين – ستيفين دي فريج – دانيلو دامبروزيو – نيكولو باريلا – مارسيلو بروزوفيتش – روبيرتو جاليارديني – أشلي دي يونج – روميلو لوكاكو – لاوتارو مارتينيز. ???? دكة البدلاء: باديلي – بيراجي- سكرينيار – موسيس – بيرولا – رانوكيا – سينسي – كاندريفا – إريكسن – إسبوسيتو – – فاليرو.

باديلي – بيراجي- سكرينيار – موسيس – بيرولا – رانوكيا – سينسي – كاندريفا – إريكسن – إسبوسيتو – – فاليرو. ???? تشكيلة شاختار: اندري بياتوف – دودو – سيرجي كريفتسوف – دافيت خوتشولافا – ميكولا ماتفيينكو – ماركوس انتونيو – تاراس ستيبانينكو – مارلوس – آلن باتريك – تايسون – جيونيور مورايس.

اندري بياتوف – دودو – سيرجي كريفتسوف – دافيت خوتشولافا – ميكولا ماتفيينكو – ماركوس انتونيو – تاراس ستيبانينكو – مارلوس – آلن باتريك – تايسون – جيونيور مورايس. ???? دكة البدلاء: تروبين – سيرهي بولبات – فاليري بوندار – مايكون – مانور سولومون – بيخاليونك – تيتي – فيكتور كوفالينكو – يفغن كونوبليانكا – دينتينهو – فيرناندو.

تروبين – سيرهي بولبات – فاليري بوندار – مايكون – مانور سولومون – بيخاليونك – تيتي – فيكتور كوفالينكو – يفغن كونوبليانكا – دينتينهو – فيرناندو. “0???? صافرة بداية المباراة من الحكم الدولي البولندي سيمون مارسينياك.

“5 ضربة حرة مباشرة من مكان جيد للإنتر بعد اعاقة واضحة على دامبروزيو.

“6 تولى تنفيذها بروزفيتش وأرسلها عالية ولكن تمر بسلام على دفاع شاختار.

“8 لاعبي شاختار يخرجون من مناطقهم الآن ويحاولون فرض سيطرتهم.

“10 مرت اول عشر دقائق ومازال التعادل السلبي يسيطر.

“13 تبادل للكرة بين الفريقين دون اي تهديد حقيقي على كلا المرميين.

“19⚽ جووووووووووووووول – لاوتارو يسجل الهدف الاول في المباراة لصالح الإنتر بتمريرة من نيكولو باريلا.

“20 قصة الهدف: بياتوف يمرر كرة بالخطأ إلى باريلا الذي روض الكرة من بعد منتصف الملعب وقام بمجهود فردي رائع وأرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى أرتقى لها لاوتارو وضربها رأسية قوية في المرمى لتسكن شباك الحارس الأوكراني الذي اكتفى بمشاهدتها.

“25???? اووووووه – ماذا أضعت يا دامبروزيو! .. الجناح الايمن فشل في تحويل عرضية أشلي يونج الرائعة في المرمى بغرابة شديدة.

“26 فرصة قد يندم عليها النيراتزوري في قادم الدقائق.

“29 يبدو ان بياتوف لم يتعلم الدرس! – الحارس يُخطأ مرة أخرى في التمرير لتذهب الكرة إلى لاعب الإنتر ولكن الدفاع انقذ الموقف سريعًا واسترجع الكرة.

“33 لوكاكو يمرر كرة برأسة إلى باريلا المنطلق من الجهة اليمنى روضها بطريقة رائعة واطلق تسديدة قوية تصدى لها بياتوف وأبعدها إلى الركنية.

“36 هناك استهتار من لاعبي شاختار! بفقدون الكرة في مناطق خطيرة جدًا.

“40 يتبقى خمس دقائق على نهاية الوقت الأصلي ومازال الانتر متقدم بهدف مقابل لا شيء.

“42 مارلوس يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تعلو المرمى بقليل، لك ان تتخيل ان هذه التسديدة هي الأولى على مرمى إنتر منذ بداية اللقاء!

“43 لاعبي شاختار يبالغون في الاستحواذ على الكرة دون خطوة على المرمى.

“45 حكم المباراة يضيف دقيقة كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“45+1 صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم الانتر بهدف مقابل شيء.

استراحة قصيرة ونعود لكم من جديد مع بداية الشوط الثاني.

“45 بداية الشوط الثاني.

“50 شاختار يستحوذ على الكرة في ظل تراجع الإنتر إلى الدفاع.

“58???? بطاقة صفراء أولى في المباراة على لاعب شاختار تايسون.

“59???? التبديل الاول في المباراة لصالح شاختار بخروج آلن باتريك ودخول مانور سولومون.

“62 أبرز وأخطر فرصة في اللقاء لصالح شاختار – مارلوس كاد يسجل هدف التعادل من رأسية قوية ولكن هاندانوفيتش يتألق ويتصدى لها بثبات.

“64⚽ جووووووووووووووووووووول – الهدف الثاني للإنتر عن طريق دامبروزيو الذي حول عرضية باريلا من الركنية إلى هدف في مرمى بياتوف من ضربة رأسية قوية لتصبح النتيجة 2-0 لصالح النيراتزوري.

“65 الآن بكل تأكيد تصالح دامبروزيو مع مدربه كونتي، بعدما عوض الفرصة التي أهدرها في الشوط الاول.

“66????تبديل اول للإنتر بخروج أشلي يونج ودخول بيراجي.

“73⚽ جووووووووووووووووووووول – لاوتارو يسجل الهدف الثالث للإنتر.

“74 قصة الهدف: لوكاكو يمرر كرة إلى لاوتارو الذي روض الكرة على حدود منطقة الجزاء وسددها أرضية مقوسة في المرمى لتهتز شباك بياتوف للمرة الثالثة.

“75????التبديل الثاني لشاختار بخروج مارلوس ودخول يفغن كونوبليانكا.

“78⚽ جووووووووووووووووووووول – الراااابع للإنتر عن طريق لوكاكو.

“78 قصة الهدف: خطأ في التمرير من لاعبي شاختار لتذهب الكرة إلى لاوتارو الذي مرر كرة على طبق من فضة إلى لوكاكو داخل منطقة الجزاء ليسددها الأخير قوية في مرمى بياتوف الذي أصبح لا حول له ولا قوة امام هذا الهجوم الجارف من النيراتزوري.

“79 الإنتر يبعث برسالة قوية إلى إشبيلية بأنه هنا من أجل التتويج ببطولة اليورباليج.

“81????????تبديلان دفعة واحدة للإنتر بخروج لاوتارو مارتينيز ودخول كريستيان إريكسن، وخروج دامبروزيو ودخول موسيس.

“83⚽ جوووووووووووووووووووووووول – الخااااامس للإنتر احرزه لوكاكو بعد مجهود فردي اكثر من رائع.

“84 إسبوسيتو يضيع السادس بعدما سدد كرة في الشباك الخارجية!

“85????????اخر تبديلات الإنتر بخروج روميلو لوكاكو ودخول إسبوسيتو، وخروج بروزوفيتش ودخول سينسي.

“89 بياتوف ينقذ شاختار من الهدف السادس بعدما تصدى لرأسية جاليارديني.

“90 صافرة نهاية المباراة بفوزًا ساحق للإنتر على شاختار بخماسية نظيفة، ليتأهل إلى المباراة النهائية لملاقاة إشبيلية المتأهل سلفًا على حساب “مانشستر يونايتد”.

إلى هنا ينتهي البث المباشر.

نتمنى ان تكونوا قد استمتعتم بهذه التغطية، وإلى اللقاء في مباريات أخرى.

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