إنتر ميلان يقسو على شاختار بخماسية ويبلغ نهائي الدوري الأوروبي

قطع إنتر ميلان الإيطالي بطاقة العبور إلى النهائي بفوزه الكبير على شاختار الأوكراني 5-0 في دوسلدورف يوم الإثنين في نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجّل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدف إنتر الأول من ضربة رأس عقب عرضية مميزة من باريلا، موقعاً على هدفه الأول في المسابقة (19).

وأضاف دامبروزيو الهدف الثاني لصالح إنتر من ضربة رأس أخرى (64) قبل أن يعود مارتينيز ويفرض نفسه نجماً للمواجهة بتسجيله الهدف الثاني له والثالث لفريقه من تسديدة قوية (74)، ثم انتفض البلجيكي لوكاكو بثنائية (78 و84).

وسيواجه إنتر وصيف الدوري الإيطالي منافسه إشبيلية زعيم المسابقة في النهائي، إثر إقصاء الأخير لمانشستر يونايتد الإنكليزي 2-1.

واستكملت المسابقة بدءاً من ربع النهائي في ألمانيا بنظام جديد تلخص بلعب مباراة واحدة وخلف أبواب موصدة بدلاً من نظام الذهاب والعودة، وذلك للتقليل من خطر فيروس كورونا.

