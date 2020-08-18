رياضة | رضا عبد العال: مشاركة وليد سليمان بديلا أفضل من الاعتماد عليه أساسيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر رضا عبد العال: مشاركة وليد سليمان بديلا أفضل من الاعتماد عليه أساسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق أن الدفع بوليد سليمان بديلا يكون له تأثير اكبر من مشاركته اساسياً غي المباريات.

واكد عبد العال في تصريحات خاصه لبرنامج البريمو على قناة ten مع الاعلامي محمد فاروق ان وليد سليمان يقدم مستويات مميزة في حال مشاركته بديلا وبدليل انه سجل الكثير من المباريات حال مشاركته في شوط المباراة الثاني.

وتابع الاهلي يحتاج لخبرات اللاعبين ذو الخبرات الكبيرة مثل وليد سليمان واحمد فتحي في المباريات الافريقية القادمة.