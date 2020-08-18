رياضة | عادل عبدالرحمن يشير لأزمة قوية داخل الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر عادل عبدالرحمن يشير لأزمة قوية داخل الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح عادل عبد الرحمن نجم الأهلي الأسبق أن هناك هبوط في مستوى لاعبي الفريق الأحمر، فنيا وبدنيا، خلال الفترة الحالية، والذي ظهر بعد عودة النشاط الرياضي.

وأشار عادل عبد الرحمن في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، إلى أن فايلر يقوم بعمل تغييرات كثيرة في المباريات الأخيرة، وحتي الآن لم يستقرّ بعد على المُهاجم المناسب ليكون هو الأول للفريق.

وأكد أن الأهلي لديه أزمة في الأجنحة الهجومية والتي تغيب بشكل تام، منذ إصابة حسين الشحات، إضافة إلى غياب كهربا وأيضا رحيل رمضان صبحي وهذا يؤثر سلبا على أداء الأهلي.

وشدد على صعوبة الموقف للأهلي خلال الفترة المقبلة، في حال لم يجد فايلر حلا للجناح الهجومي، مشيرا أنه يجب أن يتم إيجاد حلول سريعة على المستوى الهجومي.