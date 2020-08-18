رياضة | ميدو يشيد بمنظومة الكرة في المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو يشيد بمنظومة الكرة في المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق، بمنظومة الكرة في نادي المقاولون العرب، وذلك بعد الفوز أمام الإنتاج الحربي، بثنائية مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ليصعد إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

وأكد ميدو خلال برنامجه اوضة اللبس المذاع على قناة النهار، أن المقاولون العرب لديه منظومة قوية، وانعكس ذلك إيجابا على الفريق الأول هذا الموسم في الدوري.

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وأشار إلى أن منظومة المقاولون العرب مميزة، ولكنها كان ينقصها فقط مدرب مميز، واكتملت بوجود عماد النحاس الذي يسير مع الفريق بشكل رائع.

فيما علق على مواجهة إنبي وسموحة التي انتهت بالتعادل السلبي، قائلا، "من أسوأ مباريات الدوري العام التي شاهدتها".

ونوه على أهمية انتصار الأهلي أمام أسوان في مشواره بمسابقة الدوري التي يتصدر جدول ترتيبها في الوقت الحالي، والذي حققه أمس الإثنين.