رياضة | ضياء السيد: الأهلي أثر نفسيا على الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ضياء السيد: الأهلي أثر نفسيا على الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح ضياء السيد نجم الأهلي الأسبق، أسباب خسارة الإنتاج الحربي أمام المقاولون العرب، مساء اليوم الإثنين، بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأكد ضياء السيد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، أن لاعبو فريق الإنتاج الحربي تأثروا نفسيا بشكل كبير، بسبب التعادل مع الأهلي خلال الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز، بهدف لكل فريق.

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وتابع، " نتيجة مباراة الأهلي، أثرت سلبيا على لاعبي الإنتاج، وهو ما ظهر عليهم في مباراة اليوم أمام المقاولون العرب، حيث تأثروا سلبيا".

وواصل، "إدراك لاعبو المقاولون العرب لهدف التعادل أمام الإنتاج، بشكل سريع، أعطاهم ثقة كبيرة".

وأشاد باداء لاعبي المقاولون، مشيرا إلى أنهم قدموا مباراة رائعة فنياً وبدنياً، واستحقوا المكسب، بل يستحقوا نتيجة أكبر من النتيجة التي انتهت بها المباراة.