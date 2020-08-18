رياضة | نجم لايبزيج خليفة راموس في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم لايبزيج خليفة راموس في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يطمح في التعاقد مع الفرنسي دايوت أوباميكانو نجم دفاع لايبزيج الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن أوباميكانو البالغ من العمر 21 عامًا لعب دورًا هامًا في بلوغ لايبزيج للدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن المسئولين في ريال مدريد يرون أنّ أوباميكانو هو اللاعب الذي يُمكنه أنّ يعوض سيرجيو راموس قائد الملكي في خط الدفاع.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن راموس يقترب من نهاية مسيرته في الملاعب، حيث يبلغ قائد ريال مدريد من العمر 34 عامًا وسيعتزل كرة القدم في غضون موسمين أو ثلاثة مواسم.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنّه على الرغم من إعجاب مسئولي ريال مدريد بأوباميكانو فإن النادي الملكي لا يُخطط للتعاقد مع المدافع الفرنسي في الموسم المقبل بسبب الأزمة المالية التي أثرت على النادي الناجمة من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن أوباميكانو شارك في الموسم المنصرم حتى الآن في 37 مُباراة مع لايبزيج في مُختلف البطولات وصنع هدفين، كما أنّ لايبزيج أعلن قبل أسبوعين تجديد عقد أوباميانكو لثلاث مواسم إضافية حتى عام 2023.