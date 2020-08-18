رياضة | مدرب أسوان: الخسارة من الأهلي ظالمة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب أسوان: الخسارة من الأهلي ظالمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علق أحمد كشري المدير الفني لفريق أسوان على خسارة فريقه أمام الأهلي خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز.
وقال كشري خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للحديث عن اللقاء أن المباراة كانت قوية ضد الأهلي، مؤكدا على تقديم فريقه لقاء جيد أمام الفريق الأحمر.
وأضاف قدمنا أداء جيد أمام الأهلي رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق على رأسهم فادي فريد المهاجم الأساسي لزهرة الجنوب.
وواصل " أرى أن النتيجة غير عادلة أن نتلقى الخسارة بثلاثية رغم الأداء الذي قدمه أسوان، متوقع الخسارة أمام بهدف لكن بثلاثية فهي ظالمة لنا".
ورفض كشري الحديث عن الأداء التحكيمي خلال اللقاء، مؤكدا أنه "لا يرى أي حالات كانت من الممكن أن تؤثر على نتيجة المواجهة".
وزاد " قدمنا أداء هجومي طيب، ووصلنا إلى المرمى أكثر من مرة، وهذا ما وضح خلال تغييراتي التي اعتمدت فيها على الهجوم".