رياضة | كارثة.. ثلاثي برشلونة يُسرب أخبار الفريق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارثة.. ثلاثي برشلونة يُسرب أخبار الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد عدنان العضو العامل لدي شبكة قنوات "بي أن سبورتس" أن لاعبي برشلونة الإسباني كانوا قد سربوا العديد من اخبار النادي في الفترات الماضية.

وفجر عدنان مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن أن هناك ثلاث لاعبين داخل فريق برشلونة قد سربوا العديد من أسرار النادي للشبكة القطرية.

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وقال عدنان أن الثلاثي بيكيه وروبيرتو و بوسكيتس كانوا قد سربوا الاخبار لمصدر في الدوحة مسبقًا ، وهو ما يتنافى تمامًا مع الانتماء إلى البيت الكتالوني.

وأشار أن خبر إقالة فافيردي كان قد أتخذ قبل السفر إلى السعودية ، واللاعبين كانوا يعرفوا ان سيتين سوف يبقى لـ6 اشهر فقط.

يذكر أن هذا الثلاثي من بين اللاعبين الذين أعلن نادي برشلونة رحيلهم خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد السقوط المدوي أمام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين في إطار دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.