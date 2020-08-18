رياضة | عاجل - الأهلي يكشف طبيعة إصابة نجمي الفريق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل - الأهلي يكشف طبيعة إصابة نجمي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نوعية الإصابة التي تعرض لها الثنائي محمود متولي وأحمد الشيخ لاعبا الفريق خلال مباراة أسوان.
وقال الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود متولي، مدافع الفريق، الذي خرج مصابًا من مباراة أسوان، سيجري أشعة على الركبة للتأكد من إصابته، فيما اشتكى أحمد الشيخ من إصابة في كاحل القدم.
واشتكى ثنائي الأهلي من الإصابة خلال الشوط الأول من مباراة أسوان، وحل محلهما ياسر إبراهيم وأليو ديانج.
وفاز الأهلي على أسوان بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جرت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.