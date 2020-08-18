رياضة | الأهلي يكشف حجم إصابة جيرالدو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف حجم إصابة جيرالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة خالد محمود حجم الإصابة التي تعرض لها الأنجولي جيرالدو دا كوستا في مباراة الفريق الأحمر أمام أسوان.

وقال محمود إن إصابة جيرالدو عبارة عن شد وإجهاد في العضلة الخلفية ولم يتمكن اللاعب من استكمال المباراة وخرج بين الشوطين.

وأضاف بأن اللاعب سيخضع لفحص طبي لتحديد البرنامج التأهيلي ومدة غيابه عن الفريق.

يذكر أن الأهلي استعاد نغمة الانتصارات مجددًا بعدما تخطى عقبة ضيفه أسوان بثلاثة دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.