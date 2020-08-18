رياضة | هل يرحل جوارديولا عن مانشستر سيتي؟.. وكيله يُجيب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر هل يرحل جوارديولا عن مانشستر سيتي؟.. وكيله يُجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جوزيب ماريا أوروبيتغ مدير أعمال الإسباني عن مصير بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، حققة الأنباء التداولة مؤخرًا بشأن رحيل المدرب بعد توديع السيتي لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي.

وقال أوروبيتغ في تصريحات صحفية: "نعم بيب سيبقى في سيتي بنسبة 100%".

في المقابل، استبعد أوروبيتغ عودة غوارديولا إلى ناديه السابق برشلونة في ظل تكهنات بقرب إقالة مديره الفني كيكي سيتيين بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها النادي الكاتالوني أمام بايرن ميونخ الألماني 2-8 في دوري أبطال أوروبا، وقال أوربيتغ: "هذا الأمر غير ممكن حالياً".

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ولا يزال مستقبل العلاقة بين غوارديولا (49 عاماً) وسيتي بدءاً من صيف 2021، غير معروف حيث سينتهي عقد المدير الفني مع النادي بحلول هذا الموعد.

ويقال إن مسؤولي سيتي يرغبون في التمديد لغوارديولا، وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام مرشح محتمل لخلافة غوارديولا في حال عدم تمديد عقده مع سيتي.

يشار إلى أن بوتشيتينو، الذي تمكن من قيادة توتنهام للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في العام الماضي لأول مرة في تاريخ النادي، من الأسماء المرشحة لخلافة سيتيين في حال إقالته، لكن رولاند كومان، المحترف السابق في برشلونة والذي يدرب المنتخب الهولندي منذ عام 2018، يحظى بفرص أفضل من بوتشيتينو لتدريب الفريق الكاتالوني.