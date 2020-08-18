رياضة | الأهلي يتخطى عقبة أسوان بالثلاثة ويواصل صدارته للدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتخطى عقبة أسوان بالثلاثة ويواصل صدارته للدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعاد الأهلي نغمة الانتصارات مجددًا بعدما تخطى عقبة ضيفه أسوان بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل ثلاثية الفريق الأحمر كلًا من جيرالدو دا كوستا ووليد سليمان وأليو بادجي.

الشوط الأول

بدأ الأهلي المباراة بضغط شديد بُغية إحراز هدف التقدم حيث أتيحت فرصة خطيرة للأنجولي جيرالدو في الدقيقة ٤ بعد تمريرة رائعة من محمد مجدي "أفشة" لكنه فضل مراوغة حارس أسوان ليسقط جناح الفريق الأحمر على الأرض لكن حكم اللقاء وبعد اللجوء لتقنية الفار قررت عدم وقوع أي خطأ على حارس أسوان.

وفي الدقيقة ٩ مرر أحمد فتحي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ارتقى عليها حمدي فتحي بضربة رأسية ليتصدى لها حارس أسوان وتصل الكرة لمحمد أفشة الذي مررها عرضية أخرى ليرتقي لها جيرالدو داخل الشباك مسجلا الهدف الأول للفريق الأحمر.

بعد الهدف الأول للفريق الأحمر تلقى مصطفى البدري في الدقيقة ١٧ كرة بينية رائعة وضعته منفردًا بمحمد الشناوي حارس الأهلي لكن كرته ارتطمت بالقائم الأيسر للشناوي ويتعاطف معه ويحرم أبناء زهرة الجنوب من إدراك التعادل.

وسقط محمود متولي على أرض الملعب دون تدخل من أحد في الدقيقة ٢٠ ولم يتمكن من استكمال اللقاء ليحل زميله ياسر إبراهيم بديلا له.

وأنقذ دفاع الأهلي فريقه من كرة خطيرة بعد إبعادها في الدقيقة ٢٥، حيث ضغط أبناء الجنوب بهدف إدراك التعادل.

وفي الدقيقة ٣٦ نفذ الفريق الأسواني ضربة حرة مباشرة من الناحية اليسرى لكن محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر تصدى للكرة ببراعة وأبعدها عن مرماه.

وأجرى الفريق الأحمر تغييره الثاني في الدقيقة ٤٠ بإخراج أحمد الشيخ للإصابة ليحل أليو ديانج بديلا له.

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ومرت الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول لكن النتيجة ظلت على حلها لينتهي الشوط بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني أجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي التغيير الثالث بإخراج الأنجولي جيرالدو دا كوستا والدفع بوليد سليمان.

وفي الدقيقة ٦١ سدد حمد فتحي كرة قوية لكنها علت عارضة مسعد عوض حارس أسوان.

وفي الدقيقة ٦٨ رمى أحمد كشري المدير الفني لأسوان ب٣ تغييرات مرة واحدة حيث أشرك كلا من هيثم الفيل وكريم الطيب وحسن طارق في محاولة لتنشيط فريقه.

وأنقذ محمد الشناوي فريقه من عرضية خطيرة في الدقيقة ٧٢، ليدفع بعدها فايلر بالثنائي محمد هاني وأليو بادجي

ونفذ وليد سليمان ضربة حرة مباشرة سددها عمرو السولية برأسه في الدقيقة ٧٨ أعلى عارضة مسعد عوض حارس أسوان.

وفي الدقيقة ٨٣ مرر محمد هاني الكرة إلى وليد سليمان داخل منطقة الجزاء ليسددها قوية داخل الشباك ومعلنًا الهدف الثاني للأهلي في مرمى أسوان.

واحتسب حكم المباراة طارق مجدي ٦ دقائق كوقت بدل من الضائع تمن من خلالها وتحديدًا في الدقيقة 94 أليو بادجي من تسجيل الهدف الثالث للفريق الأحمر.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٥٦ نقطة مواصلا صدارته في ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد أسوان عند النقطة ١٩ في المركز الثالث عشر.