رياضة | إنتر ميلان يسحق شاختار بالخمسة ويتأهل لنهائي الدوري الأوروبي لمواجهة إشبيبلية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يسحق شاختار بالخمسة ويتأهل لنهائي الدوري الأوروبي لمواجهة إشبيبلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل إنتر ميلان الإيطالي إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بعد فوزه العريض على شاختار الأوكراني، بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، وذلك سيواجه النيراتزوري نظيره إشبيلية في المباراة النهائية للبطولة الأوروبية.

وقدم انتر أداء خططيا من طراز رفيع بقيادة مديره الفني أنطونيو كونتي ونجح في توجيه مجريات اللعب في المباراة حسبما أراد على مدار الشوطين.

وأنهى انتر الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله الأرجنتيني الدولي لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 19 .

وفي الشوط الثاني ، أمطر انتر شباك منافسه بأربعة أهداف أخرى سجلها دانيلو دي أمبروزيو ومارتينيز مجددا في الدقيقتين 64 و74 والبلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقتين 78 و83 .