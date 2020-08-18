الامارات | «أكيرلاند» بطل كأس الخيول العربية في روسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «أكيرلاند» بطل كأس الخيول العربية في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج المهر أكيرلاند، للمالك مردوخوفيتش إدوارد، المنحدر من سلالة الفحل جنرال والفرس انستاسيا بنت دورمان، بإشراف المدرب بيرامكولوف مراد وقيادة الفارس افيدزبا دجوبي، بكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ27، بختام المحطة الثالثة التي استضافتها روسيا في مضمار سنترال موسكو هيبودروم الرملي أول من أمس. وقال بيان صحافي: «قطع البطل مسافة السباق البالغة 2000 متر بزمن 2:20:30 دقيقة وبفارق ثلاثة أطوال عن المهرة فيباسانا سيفر التي حلت بالمرتبة الثانية، وجاء بالمركز الثالث المهر كمال قفكاس، ضمن فئة (جروب 1) وشهد مشاركة 12 خيلاً تمثل نخبة الخيول العربية في روسيا من عمر أربع سنوات فما فوق، بجوائز 50 ألف يورو». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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