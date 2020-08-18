الامارات | محمد جلبوت: المدرب المواطن يخشى الإقالة السريعة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جلبوت: المدرب المواطن يخشى الإقالة السريعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض المدرب المواطن محمد جلبوت تجربة جديدة في العمل التدريبي بعد توليه مهمة القيادة الفنية لفريق العربي، إذ يتطلع إلى تطبيق الفوائد الفنية التي جناها من العمل مساعداً لعدد من المدربين الأجانب في نادي شباب الأهلي، مثل التشيكي إيفان هاسيك والروماني أولاريو كوزمين والإسباني كيكي فلوريس.

وأكد جلبوت لـ«الإمارات اليوم» أنه أمام تحدٍّ مهم يتطلع من خلاله لتأكيد جدارته وقدرة زملائه المدربين المواطنين على تحقيق تطلعاتهم، مؤكداً أن قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بتعيين مدرب مساعد للفريق الأول في أندية دبي، منح المدرب المواطن فرصاً مميزة للاستفادة من خبرات المدربين الأجانب. وأشار إلى أنه شخصياً استفاد من هذا القرار بشكل كبير، ويتطلع لاستثماره في الوقت الحاضر مع فريق العربي، مشيراً إلى أن المدرب المواطن يخشى الإقالة السريعة ويبحث عن الاستقرار.

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وأضاف: «استفدت من العمل مع كيكي وهاسيك وكوزمين، إذ إن لكل مدرب أسلوبه، ولاأزال في تواصل وتشاور معهم في الأمور الفنيه حتى أرتقي بنفسي».

وعن احتياجات المدرب المواطن لكي ينجح في مهمته، قال: «المدرب المواطن يحتاج للفرصة الكاملة ليمارس دوره التدريبي، ويكشف عن إمكاناته الحقيقية».

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