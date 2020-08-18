الامارات | الفجيرة يتعاقد مع اللاعب رولي بونيفاشيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يتعاقد مع اللاعب رولي بونيفاشيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة كرة القدم بنادي الفجيرة عبر الحساب الرسمي في «تويتر» التعاقد مع لاعب منتخب كوراساو، رولي بونيفاشيا، لتمثيل الفريق الأول لـ«الذئاب» في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي قادماً من نادي الفيصلي السعودي، في أول صفقة للفجيرة مع اللاعبين الاجانب في الموسم الحالي، ليكون ثاني محترف أجنبي مع الفريق بجانب الغاني ارنست أسانتي الذي مازال عقده مستمراً مع الفريق، بينما تم في وقت سابق الاستغناء عن البرازيليين جوناثان وغابرييل وجيفرسون. وكان الفجيرة أكمل معسكراً داخلياً أقيم في نادي الضباط بأبوظبي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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