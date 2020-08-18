الامارات | اتحاد الدراجات يشكل لجنتي الانتخابات والطعون

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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الدراجات يشكل لجنتي الانتخابات والطعون والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث مجلس إدارة اتحاد الدراجات، في اجتماعه الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي عن بُعْد، برئاسة أسامة أحمد الشعفار، الترتيبات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد، الذي سيتولى قيادة الاتحاد في الفترة 2020-2024.
وقال بيان صحافي: «تقرر تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات، ولجنة بحث الطعون من أشخاص قانونيين من خارج مجلس الإدارة الحالي، لضمان سير العملية الانتخابية بصورة نزيهة وحيادية». واعتمد المجلس مشاركة منتخب الكبار في معسكر صربيا، وطواف كوسوفو الدولي، من 23 الجاري، وحتى 19 سبتمبر المقبل.
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