الامارات | بروتوكول المباريات يرى النور.. ودورة الشارقة تنطلق غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول المباريات يرى النور.. ودورة الشارقة تنطلق غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر اتحاد كرة القدم، بالتنسيق مع رابطة المحترفين والجهات المختصة في الدولة، بروتوكول المباريات، بعدما انتظرت الأندية صدوره، حتى تتمكن من خوض المباريات المختلفة، في إطار تجهيزاتها للموسم الكروي الجديد 2020-2021.

وقال اتحاد كرة القدم، في بيان صحافي، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن البروتوكول تم إنجازه من قبل اللجنة المشرفة عليه من قبل اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، بالتنسيق مع الجهات المختصة، علماً بأن رابطة المحترفين كانت قد حددت يوم 3 سبتمبر المقبل موعداً لبدء الموسم الجديد، من خلال انطلاق مباريات كأس الخليج العربي.

وأقامت اللجنة المشرفة على تطبيق البروتوكول، أمس، ورشة عمل لجميع الأندية، عبر نظام الاتصال المرئي، لشرح بنود البروتوكول، الذي سيتم تطبيقه في المباريات الودية والرسمية، خلال الفترة المقبلة. وتتطلب إقامة الأندية للمباريات ضرورة اتباعها والتزامها بكل المعايير والشروط الصحية، فضلاً عن تعقيم المنشآت الرياضية بالنادي والالتزام بالتباعد الاجتماعي، حفاظاً على سلامة وصحة الجميع، سواء لاعبين أو أجهزة فنية وإدارية، أو غيرهم.

وكانت أندية عدة بدوري الخليج العربي تنتظر صدور البروتوكول المنظم للمباريات، وذلك لإقامة مباريات ودية، استعداداً لخوض مباريات الموسم الكروي الجديد، خصوصاً أن معظم الأندية المحترفة لم تتمكن من إقامة معسكرات إعداد خارجية، بسبب التطورات الصحية الراهنة المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد-19) على مستوى العالم.

يذكر أن اتحاد الكرة كان قد أصدر، في يوليو الماضي، (البروتوكول الإرشادي) الخاص بعودة اللاعبين إلى التدريبات، ضمن خطط اتحاد الكرة لاستئناف النشاط الرياضي، الذي كان قد تم تجميده منذ 15 مارس الماضي، بسبب جائحة كورونا، إذ عادت الأندية المختلفة لممارسة نشاطها، مجدداً، من خلال التدريبات اليومية، وتضمن بروتوكول العودة للتدريبات وقتها ضرورة تعقيم كل مرافق النادي، من قبل شركة متخصصة في التعقيم الطبي، وفحص جميع مرتادي النادي، فضلاً عن التأكد من التزام اللاعبين خلال التمارين بالتباعد الجسدي، وتعقيم الكرات والملابس الرياضية، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات والقفازات في جميع الأحوال، عدا اللاعبين. من جانب آخر، أعلنت شركة كرة القدم بنادي الشارقة أنه بعد صدور البروتوكول الصحي للمباريات الودية والرسمية من قبل اتحاد كرة القدم، فإن الدورة الرباعية الودية، التي سينظمها النادي، قائمة مع تأجيل انطلاقتها ليوم واحد فقط لتقام غداً الأربعاء بدلاً من اليوم الثلاثاء، كما كان مقرراً من قبل، وتستمر حتى 28 الجاري، علماً بأن الدورة يشارك فيها إلى جانب نادي الشارقة، أندية: عجمان واتحاد كلباء وخورفكان.

تأتي دورة الشارقة الرباعية الودية في إطار استعدادات هذه الفرق للموسم الكروي الجديد، الذي سينطلق الشهر المقبل بمباريات كأس الخليج العربي.

اللجنة المشرفة على تطبيق البروتوكول أقامت ورشة عمل لجميع الأندية.

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اتحاد الكرة أصدر، في يوليو الماضي، البروتوكول الخاص بعودة التدريبات.

العنبري يختبر العناصر الجديدة

قال نادي الشارقة، على صفحته الرسمية عبر «تويتر»، إن اللجنة المنظمة للدورة، برئاسة عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بدر أحمد، أنهت كل استعداداتها بتجهيز مرافق استاد خالد بن محمد في الحزانة، الذي سيستضيف مباريات الدورة، وفقاً للمتطلبات اللازمة، حسب ما تضمنه البروتوكول المنظم للمباريات.

وينتظر أن يقوم الجهاز الفني لفريق الشارقة، بقيادة المدرب عبدالعزيز العنبري، خلال الدورة الرباعية الودية، بمنح الفرصة للعناصر الجديدة التي استقطبها النادي للمشاركة في مباريات الدورة، حتى يقف على مدى جاهزيتها وانسجامها مع بقية لاعبي الفريق، علماً بأن نادي الشارقة كان قد أقام معسكراً داخلياً بمدينة خورفكان، شارك فيه جمع لاعبي الفريق، بمن فيهم اللاعبون الأجانب، وهم: إيغور كورنادو، والأوزبكي شوكوروف، والبرازيلي كايو لوكاس، ولاعب الرأس الأخضر ريكاردو غوميز، الذي عاد إلى صفوف الفريق، بعد انتهاء إعارته لنادي اتحاد كلباء.

استاد خالد بن محمد في الحزانة، سيستضيف مباريات الدورة الودية.

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