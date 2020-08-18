الامارات | ميسي لم يُعلِم برشلونة برغبته في الرحيل

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي لم يُعلِم برشلونة برغبته في الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مصدر في نادي برشلونة الإسباني أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لم يُعْلِمْ الإدارة برغبته في الرحيل، وذلك خلافاً لما يتم تداوله في وسائل الإعلام بعد الخروج المذل من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني (2-8).

ووفقاً للمصدر، فإن ميسي الذي يرتبط مع النادي الكاتالوني بعقد حتى 2021، لم يعرب للإدارة عن رغبته بالرحيل، نافياً بذلك ما ذكرته الشبكة الإعلامية البرازيلية «ايسبورتي انتراتيفو»، التي كانت أول من أعلن رحيل مواطنها نيمار من برشلونة إلى باريس سان جرمان الفرنسي في أغسطس 2017، عن أن أفضل لاعب في العالم قرر «مغادرة النادي الآن، وليس في 2021».

وفي فيديو نُشِر على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت «ايسبورتي انتراتيفو» إن «الأرجنتيني قريب أكثر من أي وقت مضى من الرحيل»، مضيفة أن «الإدارة على علم» برغبة النجم الأرجنتيني.

وشككت وسائل الإعلام الإسبانية منذ الخسارة التاريخية أمام بايرن ميونيخ يوم الجمعة بإمكانية بقاء ميسي مع الفريق الكاتالوني، الذي يتوجه إلى التخلي عن مدربه كيكي سيتين، والإعلان ربما عن تقديم موعد انتخاباته الرئاسية المقررة في صيف 2021.

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ولم يخف ابن الـ33 عاماً امتعاضه من الوضع الذي وصل إليه الفريق بعد تنازله عن لقبه الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد بالخسارة في المرحلة قبل الأخيرة على أرضه ضد أوساسونا، مشككاً بمشروع النادي بقيادة الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو من دون أن يذكر الأخير صراحة.

وبإمكان ميسي أن يترك برشلونة كلاعب حر من دون مقابل بوصوله إلى نهاية عقده الحالي في صيف 2021، لكن إذا أراد أي فريق التعاقد معه هذا الصيف عليه أن يدفع قيمة البند الجزائي الخيالي في عقده، البالغ 700 مليون يورو.

وأصبح ميسي النجم المطلق للفريق بتسجيله 634 هدفاً في 731 مباراة رسمية، محرزاً 34 لقباً، أربعة منها في دوري أبطال أوروبا أعوام 2006 و2009 و2011 و2015.

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