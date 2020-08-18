الامارات | اتفاقية شراكة بين «الشارقة الرياضي» و«دراسا»

شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية شراكة بين «الشارقة الرياضي» و«دراسا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع مجلس الشارقة الرياضي، أول من أمس، بمقر المجلس، اتفاقية شراكة مع أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة «دراسا» لإطلاق النسخة الثانية من برنامج «تمكين 2»، لتحقيق رؤية المجلس في الريادة نحو إعداد الكوادر القيادية والرياضية العاملة في الإمارة الباسمة، بحضور رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى الحزامي، ورئيس الأكاديمية الدكتور أحمد الشريف. وقال بيان صحافي: «يهدف البرنامج لاستقطاب وتبني الكوادر الشابة، وإعداد منتسبي المنظومة الرياضية بمستوى احترافي وإحداث تطوير ملموس لهم». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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