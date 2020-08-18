الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصريحات

طالب مدرب لأحد أندية دوري الخليج العربي بتأجيل تقديمه لوسائل الإعلام، مفضلاً عدم الإدلاء بأي تصريحات تخص تطلعاته مع الفريق الأول في الوقت الحاضر، تمهيداً للتعرف إلى إمكانات اللاعبين لكي تتطابق مع تصريحاته.

وكيل

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تراجع أحد الأندية الكبيرة بدوري الخليح العربي عن إتمام صفقة التعاقد مع لاعب أجنبي بعدما طلب وكيل أعماله مبلغاً مالياً إضافياً بخلاف المبلغ الذي تم الاتفاق عليه في بداية المفاوضات، ما تسبب في خلاف بين اللاعب ووكيل أعماله.

تعاون

أبدى مسؤول في لجنة مهمة تتبع لاتحاد لعبة جماعية استعداده للتعاون مع وسائل الإعلام بكل شفافية، والرد على جميع التساؤلات المتعلقة بعمل لجنته، لكنه اشترط أن يتم ذلك بالتنسيق مع إدارة الإعلام في الاتحاد المعني في إطار السياسة الجديدة التي ينتهجها الاتحاد.

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