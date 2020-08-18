الامارات | نهاية موسم المقهوي مع الأهلي السعودي بسبب الإصابة

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شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية موسم المقهوي مع الأهلي السعودي بسبب الإصابة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير إخباري، أمس، أن لاعب وسط أهلي جدة حسين المقهوي، لن يشارك مع فريقه فيما تبقى من منافسات الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي)، وذلك بعد تعرضه للإصابة في أربطة الركبة.
وأوضحت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن المقهوي يعاني تمزقاً في أربطة الركبة، ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي. وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سيدخل في برنامج تأهيلي ولياقي مكثف خلال الفترة المقبلة، دون تحديد موعد عودته.
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