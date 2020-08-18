شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض يجهز تقرير للبدري عن مباراة الاهلي وأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد سيد معوض مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في مقصورة إستاد القاهرة الدولي لمتابعة لقاء الأهلي وأسوان ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. يأتي ذلك ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري لمشاهدة مباريات الدوري ومراقبة اللاعبين عن قرب املا في حصر العناصر المرشحين للدخول في الحسابات الفنية استعداد لأول توقف دولي. وسوف يرفع معوض تقريره للبدري عن ابرز اللاعبين الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,475

تعافي 59,743

وفيات 5,160

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيد معوض يجهز تقرير للبدري عن مباراة الاهلي وأسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.