شكرا لقرائتكم خبر عن سلة السيدات بالزمالك يهزم الترام 68 - 41 بالدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة السله للسيدات بنادي الزمالك علي فريق الترام بنتيجة ٦٨ - ٤١ في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الاثنين ضمن منافسات دور الـ ٨ من التاسع للسادس عشر بالدوري الممتاز بملعب وزارة الشباب والرياضة.
وأشاد مصطفي هدهود المدير الفني للفريق بمجهود اللاعبات والتركيز حتي آخر دقيقه من عمر المباراة حتى تحقق الفوز اليوم.
ومنح الجهاز الفني للفريق لاعباته راحة على أن يستأنفن تدريباتهن السبت المقبل.
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