الزمالك يسعى للحفاظ على وصافة الدوري على حساب نادى مصر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى، مواجهة سهلة أمام نادى مصر بقيادة خالد جلال، الذى يقبع فى المركز الأخير، وذلك على أرض ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العشرين من الدورى الممتاز.
ويسعى المارد الأبيض لمواصلة انتصاراته بعد الفوز الصعب الذى حققه على مصر المقاصة فى الدقيقة الأخيرة بهدف مقابل لا شىء سجله الصاعد حسام أشرف، وذلك أملا فى زيادة فارق النقاط مع بيراميدز ضمن المنافسة على المركز الثانى بين الفريقين، ويحتل الأبيض المركز الثانى برصيد 38 نقطة سيتم خصم ثلاث نقاط منها بنهاية الموسم بقرار من اتحاد الكرة بعد عدم مشاركة الأبيض فى مباراة القمة أمام الأهلى بالدور الأول بالدورى الممتاز.
وركز كارتيرون فى التدريبات الأخيرة على علاج السلبيات التى وقع فيها اللاعبون خلال مواجهة المقاصة، أهمها إضاعة الفرص السهلة أمام مرمى المنافس، وينتظر أن يعود حازم إمام الظهير الأيمن إلى التشكيل الأساسى فى حالة التأكد من سلامته من الإصابة التى لحقت به فى الفترة السابقة.
وفى المقابل، يسعى نادى مصر بقيادة خالد جلال للخروج بأقل الخسائر فى مباراة اليوم أملا فى الهروب من صراع الهبوط إلى القسم الثانى رغم عدم تقديمه عروضا قوية منذ صعوده إلى الدورى الممتاز، وأكد خالد جلال، المدير الفنى، أنه يجهز مفاجأة فى طريقة اللعب التى سيعتمد عليها فى مواجهة الأبيض خلال لقاء الليلة.
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