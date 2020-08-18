شكرا لقرائتكم خبر عن المغربى «بونو» حديث إسبانيا بعد التألق فى الدورى الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نال لوك دى يونج الإشادة بعد تسجيل هدف فوز إشبيلية على مانشستر يونايتد فى نصف نهائى الدورى الأوروبى، لكن الحارس المغربى ياسين بونو كان مؤثرًا فى إنقاذ محاولات مانشستر يونايتد.

وخطف البديل دى يونج الأضواء وقاد إشبيلية إلى الظهور فى نهائى الدورى الأوروبى، بعدما سجل هدف الفوز 2-1 فى الدقيقة 78، لكن بونو تألق أغلب فترات المباراة. وأنقذ ياسين بونو 6 محاولات خطيرة من ماركوس راشفورد وبرونو فرنانديز وميسون جرينوود وأنطونى مارسيال، وبدا فى بعض اللحظات وكأنه يتصدى بمفرده لهجوم يونايتد. وقال جولين لوبيتيجى، مدرب إشبيلية: «قدم حارسنا أداء رائعا. لقد انتظرنا مشاركة دى يونج ونجحنا فى استغلال الفرصة. بونو كان مهما جدا بالنسبة لنا فى الشوط الثانى».

فيما قال الحارس المغربى: «أنا سعيد جدا لأننا ندرك أن مانشستر يونايتد فريق كبير، كنا أذكياء، وفى اللحظات الصعبة كنا أقوياء، عندما تعرضنا للحظات صعبة سجلنا، يملك الفريق دوافع كبيرة والآن سنظهر فى النهائى».