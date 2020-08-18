شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يبدأ تدريباته البدنية استعدادًا لمونديال مصر 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ المنتخب الوطني الأول لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، تدريباته البدنية بعد وصوله إلى مدينة الغردقة للدخول في معسكر مغلق بداية من اليوم ويستمر لمدة 6 أسابيع استعدادا للمشاركة في بطولة العالم 2021 بمصر.
ويشرف على التدريبات الإسباني «باروندو» إلى جوار حمادة الروبي مدرب حراس مرمى المنتخب.
وتقام بطولة العالم رقم 27 لرجال كرة اليد في الفترة من 13 وحتى 31 يناير المقبل بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ اللعبة.
الجدير بالذكر أن قائمة المنتخب الوطني تضم 21 لاعبًا وهم «أحمد الأحمر وإسلام حسن وإبراهيم المصري ومحمد محسن وعمر سامي وأحمد عادل وأحمد خيري وعبدالرحمن فيصل وعمر ياسين وعصام الطيار وعبدالرحمن حميد ويحيى الدرع وعمر الوكيل بكار وأحمد مؤمن ومحمد على وأكرم يسري وخالد وليد ووسام نوار وحسن قداح ومصطفى بشير وسيف الدرع».
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