شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تحتفى بإنجاز ليون التاريخى فى «الشامبيونزليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسود حالة من النشوة فى فرنسا مع التأهل المفاجئ لأولمبيك ليون إلى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، فى مشهد غير مسبوق مع وجود فريقين فرنسيين فى هذه المرحلة من المسابقة، فى إنجاز دفع الرئيس إيمانويل ماكرون للتعقيب عبر حسابه على (تويتر).

وفى نصف نهائى فرنسى- ألمانى مزدوج، باريس سان جيرمان أمام لايبزيج وليون أمام بايرن ميونخ، قال ماكرون فى تغريدته مازحا «فى بروكسل وفى الملاعب، فرنسا وألمانيا محركان فى أوروبا. المستشارة (أنجيلا) ميركل لن تلومنى عندما أشجع باريس وليون يومى الثلاثاء والأربعاء».

ولا تزال المفاجأة التى فجرها ليون حين أقصى مانشستر سيتى بنتيجة (3-1) فى ربع النهائى، الحدث الأكبر فى وسائل الإعلام، حيث احتفت صحيفة (ليكيب) الفرنسية بهذا الفوز عبر صفحتها الرئيسية بعنوان «مدهشون».

وأبرزت الصحيفة أنه عقب النجاح فى إقصاء يوفنتوس، تمكن ليون من تحقيق «إنجاز أوروبى آخر» حين ترك مانشستر سيتى خارج المسابقة، لتنعم فرنسا بفريقين فى المربع الذهبى. وحاز موسى ديمبيلى على الاهتمام الأكبر من جانب وسائل الإعلام، كونه وقع على هدفين من الثلاثية التى منحت ليون بطاقة عبوره لنصف النهائى، وذلك بعدما نزل أرض الملعب فى الدقيقة 75 ليتحول فى ربع ساعة تقريبا، إلى نجم المباراة. بدورها، تحدثت (لو باريزيان) عن «إنجاز عظيم» حققه أولمبيك ليون ليسمح بالإبقاء على تطلعات فريقين فرنسيين فى المنافسة على اللقب الأعلى مكانة بالقارة العجوز على مستوى الفرق.

ومع ذلك، اعتبرت (لوباريزيان) أن المرشح الأقرب لرفع الكأس ذات الأذنين هذا الموسم، هو بايرن ميونخ، لكنها أبرزت أن نادى العاصمة الفرنسية يعد منافسا قويا أيضا.

من جانبها، وصفت إذاعة (فرانس إنفو) ما حققه ليون بأنه إنجاز «تاريخى لكرة القدم الفرنسية» مبرزة أن وجود فريقين محليين فى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا يخدم صورة الدورى الفرنسى الذى واجه انتقادات كونه لم يُستأنف عقب فترة العزل بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث أعلن باريس سان جيرمان بطلا بحكم صدارته لحظة التوقف، دون استكمال الجولات.

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