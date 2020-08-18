الزمالك يقرر تأجيل افتتاح المنشآت الجديدة ومسجد طبيب الغلابة إلى 28 أغسطس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك، تأجيل حفل افتتاح المنشآت الرياضية الجديدة ومسجد النادي الذي أطلق اسم الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة عليه. حيث من المقرر أن يتم افتتاح المنشآت ومسجد طبيب الغلابة يوم الجمعة 28 أغسطس الحالي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,475

تعافي 59,743

وفيات 5,160

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