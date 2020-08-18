شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب لايبزيج: جاهزون لباريس بنسبة 120%.. وسنواجه نيمار كفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق لايبزيج الألماني، إن فريقه سيكون جاهزا «بنسبة 120%» أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي دوري الأبطال اليوم الثلاثاء على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة، من أجل التأهل للنهائي.

وقال ناجلسمان خلال المؤتمر الصحفي عشية المباراة: «سنكون جاهزين بنسبة 120%، وسنجبر الخصم على بذل أقصى ما لديه». وأضاف المدرب الشاب33 عاما: «الجميع داخل الفريق متعطش لقطع خطوة أخرى في البطولة».

كما طالب المدافع السابق لاعبيه بالهدوء أثناء امتلاك الكرة، وبالتمتع بالجرأة في الهجوم. وأكد ناجلسمان أن فريقه قادر على تهديد سان جيرمان من خلال السيطرة على المباراة، واللعب بطريقتهم المعتادة.

وقال في هذا الصدد: «قادرون على إلحاق الضرر بهم إذا ما سيطرنا على المباراة، ولعبنا بطريقتنا». وتابع: «باريس سان جيرمان لا يحب الدفاع مثل الهجوم»، ولهذا علينا الضغط عليهم لإجبارهم على الدفاع.

كما أشار ناجلسمان إلى ضرورة تكاتف جميع اللاعبين من أجل إيقاف خطورة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان. مضيفا «لا أحد يمكنه التنبؤ بما قد يفعله نيمار في اللحظات الحاسمة. علينا مواجهته كفريق».

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