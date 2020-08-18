شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب لايبزيج: جاهزون لباريس بنسبة 120%.. وسنواجه نيمار كفريق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق لايبزيج الألماني، إن فريقه سيكون جاهزا «بنسبة 120%» أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي دوري الأبطال اليوم الثلاثاء على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة، من أجل التأهل للنهائي.
وقال ناجلسمان خلال المؤتمر الصحفي عشية المباراة: «سنكون جاهزين بنسبة 120%، وسنجبر الخصم على بذل أقصى ما لديه». وأضاف المدرب الشاب33 عاما: «الجميع داخل الفريق متعطش لقطع خطوة أخرى في البطولة».
كما طالب المدافع السابق لاعبيه بالهدوء أثناء امتلاك الكرة، وبالتمتع بالجرأة في الهجوم. وأكد ناجلسمان أن فريقه قادر على تهديد سان جيرمان من خلال السيطرة على المباراة، واللعب بطريقتهم المعتادة.
وقال في هذا الصدد: «قادرون على إلحاق الضرر بهم إذا ما سيطرنا على المباراة، ولعبنا بطريقتنا». وتابع: «باريس سان جيرمان لا يحب الدفاع مثل الهجوم»، ولهذا علينا الضغط عليهم لإجبارهم على الدفاع.
كما أشار ناجلسمان إلى ضرورة تكاتف جميع اللاعبين من أجل إيقاف خطورة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان. مضيفا «لا أحد يمكنه التنبؤ بما قد يفعله نيمار في اللحظات الحاسمة. علينا مواجهته كفريق».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
96,475
-
تعافي
59,743
-
وفيات
5,160
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب لايبزيج: جاهزون لباريس بنسبة 120%.. وسنواجه نيمار كفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.