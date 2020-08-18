شكرا لقرائتكم خبر عن عقب زلزال بايرن ميونيخ.. تير شتيجن يخضع لعملية جراحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة، في بيان رسمي، مساء اليوم الإثنين، خضوع حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيجن، لعملية جراحية غدا. وقال البيان الرسمي للنادي: «سيخضع تير شتيجن غدا لعملية جراحية في الوتر الرضفي للركبة اليمنى، تحت إشراف الطبيب رامون كوجات، وسيقدم النادي المزيد من المعلومات بمجرد انتهاء العملية».

وأضاف البيان: «إنه إجراء استبقائي للوقاية والاستعداد للفترة المقبلة، حيث تعرض اللاعب لبعض الالتهابات في الأوتار خلال الموسم». وشارك تير شتيجن هذا الموسم في 46 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في 12 مباراة.