شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب وسط أياكس أمستردام أول طلبات كومان لتدعين صفوف برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفي فرنسي، عن أول صفقة يسعى الهولندي رونالد كومان، المدير الفني المتوقع لبرشلونة، لإبرامها هذا الصيف. وأعلن برشلونة، مساء الإثنين، إقالة كيكي سيتين من منصبه، ويُكثف النادي مفاوضاته مع كومان لإعلان تعيينه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبحسب صحيفة "Le10Sport" الفرنسية، فإن كومان يريد ضم لاعب وسط أياكس أمستردام دوني فان دي بيك، الذي ارتبط اسمه بقوة بالغريم التقليدي ريال مدريد. ويفضل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، مواطنه بول بوجبا، على فان دي بيك، لذلك لم يحسم الميرنجي الصفقة حتى الآن. ويضع كومان فان دي بيك على رأس أولوياته، ويريد ربطه بزميله السابق في صفوف أياكس فرينكي دي يونج في خط وسط البلوجرانا.