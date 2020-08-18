عبد العال: علامة استفهام كبيرة بعدم الإعتماد على وليد سليمان اساسيًا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رضا عبدالعال لاعبي الاهلي والزمالك الاسبق ان مشاركة وليد سليمان لاعب الاهلي يقدم مستويات مميزة خاصة بعد مشاركته بديلًا في المباريات السابقة. وأشار عبدالعال في تصريحات خاصه لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان وليد سليمان لاعب مؤثر ويسجل الاهداف عقب مشاركته بديلا في مباريات الدوري. وتابع على الجهاز الفني للاهلي الاستفادة من اللاعبين الذي يحتاج اليهم الفريق ومتواجدين المواسم القادمة وتحهيزهم للمباريات الإفريقية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,475

تعافي 59,743

وفيات 5,160

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