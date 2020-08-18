شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن موعد الانتخابات الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة، في بيانه الرسمي، قراره فيما يخص انتخابات رئاسة النادي، والتي أثارت حالة من الجدل في الساعات الماضية. وقال البيان الرسمي للنادي: «اتفق مجلس الإدارة على أن يكون موعد الانتخابات الرئاسية يوم 15 مارس2021، على أن يتم الإعلان الرسمي للانتخابات في نهاية يناير/كانون الثاني 2021 وفقًا لأحكام المادة 43.1 من نظام النادي الأساسي».

وأضاف: بعد تحليل جميع الخيارات، يرى المجلس أن هذا هو الموعد الأكثر جدوى لإجراء هذه الانتخابات، ويدرك أن الدعوة لإجراء انتخابات على الفور غير ممكنة نظرًا لانطلاق بطولة الليجا يوم 12 سبتمبر بسبب أزمة فيروس كورونا.

وتابع: وبالتالي سيستمر النادي في تنفيذ خطة لعكس الوضع الرياضي والاقتصادي، بناء على تغييرات جذرية في الفريق الأول وإعادة تحديد الميزانية للتعامل مع الوضع الجديد الناجم عن فيروس كورونا. تابع: إجراء الانتخابات يوم 15 مارس، يعني أن مجلس الإدارة يتحمل المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بإغلاق السنة المالية لموسم 2020-2021.

وأختتم البيان:إجراء الانتخابات في أول موعد متاح، ووفقًا لأحكام النظام الأساسي للمؤسسة، سيسمح بانتقال منظم إلى الفائز بالانتخابات، والذي سيكون لديه الوقت الكافي للتخطيط لموسم 2021-2022.