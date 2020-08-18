شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: الإصابات ستؤثر على الأهلي في مباراة القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا عبد العال محلل فريق البريمو ان الاهلي قدم مباراة جيدة منذ بداية المباراة خاصة بعد هدف جيرالدو السهل الذي سجله واعطى ثقة للفريق .

واضاف عبد العال في تصريحات خاصه على قناة ten مع الاعلامي محمد فاروق ان الإصابات ستكون عامل مؤثر على الفريق قبل مباراة القمة القادمة السبت القادم خاصة بعد غياب محمود ومتولي واحمد الشيخ للإصابة .

وتابع ان اسوان قدم مباراة جيدة امام الاهلي وكان اقرب لتسجيل هدف التعادل في شوط المباراة الاول ويستحق احمد كشري الإشادة في آداء فريقة رغم الهزيمة.