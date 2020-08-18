شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. ديفيد سيلفا ينضم لريال سوسيداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ريال سوسيداد عن تعاقده مع الدولي الإسباني السابق ديفيد سيلفا في صفقة انتقال حر. وذكر سوسيداد في بيانه أن قائد مانشستر سيتي السابق ينضم إلى سوسيداد في عقدٍ لمدة موسمين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,475

تعافي 59,743

وفيات 5,160

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