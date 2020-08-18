شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: الإصابات ستؤثر على الاهلي في مباراة القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رضا عبد العال محلل فريق البريمو ان الاهلي قدم مباراة جيدة منذ بداية المباراة خاصة بعد هدف جيرالدو السهل الذي سجله واعطى ثقة للفريق . Advertisements واضاف عبد العال خلال تصريحات تلفزيونية ان الإصابات ستكون عامل مؤثر على الفريق قبل مباراة القمة القادمة السبت القادم خاصة بعد غياب محمود ومتولي واحمد الشيخ للإصابة . وتابع ان اسوان قدم مباراة جيدة امام الاهلي وكان اقرب لتسجيل هدف التعادل في شوط المباراة الاول ويستحق احمد كشري الإشادة في آداء فريقة رغم الهزيمة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رضا عبد العال: الإصابات ستؤثر على الاهلي في مباراة القمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.