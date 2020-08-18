شكرا لقرائتكم ياسر عبد الرؤوف: وصلت الاستاد قبل 5 دقائق فقط لإدارة مباراة الزمالك ‏وسموحة ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روى الحكم السابق ياسر عبدالرؤوف ملابساته خلال مشواره التحكيمي ‏في الدوري المصري.‏

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وقال عبدالرؤوف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:" لم أحصل على كفايتي من النوم في ليلة ‏مباراة الزمالك وسموحة في موسم 2011-2012، واتجهت بسيارتي بعد ‏الانتهاء من عملي الأصلي للسفر إلى الاسكندرية من أجل إدارة المباراة ‏ودخلت الاستاد قبل انطلاق المواجهة بـ 5 دقائق فقط".‏

وأكمل:" الزمالك أضاع فرص لا تضيع مطلقاً خلال هذه المباراة وسط ‏تألق رمزي صالح حارس سموحة، إلا أن سجل شيكابالا هدف الفوز مع ‏صافرة النهاية".‏