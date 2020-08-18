شكرا لقرائتكم متعب: بادجي أظهر مهارة جديدة في مباراة أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عماد متعب نجم الأهلي السابق أن حمدي فتحي لاعب الأهلي تحرك جيدا مع كرة الهدف الأول بالتدريج وتعامل بذكاء مع الكرة وله دور كبير.

قال خلال تصريحات لقناة اون تايم سبورتس 1: بادجي كان يتعامل جيدا في الكرات الرأسية ولكن في مباراة أسوان أظهر مهارة أخرى في الاستلام الجيد والتسديد على المرمى وأدائه يتطور.

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أوضح: وليد سليمان اتخذ قرار التصويب في كرة الهدف الثاني والرؤية لديه كانت جيدة وسدد بكل هدوء في المرمى وكان موفقا في ذلك.

أشار إلى أن محمد الشناوي يحافظ على مستواه ويقدم أداء أكثر من رائع ووجوده يطمئن.