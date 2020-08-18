شكرا لقرائتكم رمضان السيد: عدم ثبات تشكيل الأهلي يهدد بفقدان الانسجام بين اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال رمضان السيد نجم الاهلي السابق ان عدم ثبات تشكيل الاهلي يهدد بفقدان الانسجام بين اللاعبين في كل المباريات.
واضاف نجم الاهلي السابق في تصريحات تلفزيونية ان اسوان شكل خطورة كبيرة على الاهلي في مباراة اليوم وكاد ان يسجل التعادل .
وتابع آداء الاهلي سيشكل خطر كبير على الفريق في مباراة افريقيا لغياب فورمة اللاعبين خاصة بعد فترة الغياب الكبيرة بسبب كورونا.
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