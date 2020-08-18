شكرا لقرائتكم رمضان السيد: عدم ثبات تشكيل الأهلي يهدد بفقدان الانسجام بين اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رمضان السيد نجم الاهلي السابق ان عدم ثبات تشكيل الاهلي يهدد بفقدان الانسجام بين اللاعبين في كل المباريات.

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واضاف نجم الاهلي السابق في تصريحات تلفزيونية ان اسوان شكل خطورة كبيرة على الاهلي في مباراة اليوم وكاد ان يسجل التعادل .

وتابع آداء الاهلي سيشكل خطر كبير على الفريق في مباراة افريقيا لغياب فورمة اللاعبين خاصة بعد فترة الغياب الكبيرة بسبب كورونا.