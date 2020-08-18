شكرا لقرائتكم طه: علامة استفهام حول استحواذ الأهلي.. وفايلر كان موفقا في التغييرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح طه اسماعيل نجم الأهلي السابق أن الأهلي تواجد بكثافة في منطقة الـ18 لفريق أسوان في كرة الهدف الأول واللعبة الثانية كانت من نصيب أفشة

قال خلال تصريحات لقناة اون تايم سبورتس 1: بادجي له مستقبل جيد مع الأهلي لأنه يكون له بصمة بعد النزول بعدما صنع هدف السولية في مباراة الانتاج وصنع هدف وسجل آخر في مباراة أسوان، كما أن تمريرة السولية لبادجي في كرة الهدف الثالث بها ابداع .

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تابع: فايلر كان موفق في كل التغييرات وقلت أنه لابد أن يمنح وليد سليمان مدة أكبر وبالفعل حصل على شوط كامل ولكن كان تغييرا اضطراريا وهو مهم للغاية وخبرة كبيرة.

أكمل: هناك علامة استفهام حول استحواذ الأهلي خاصة في الحدة البدنية ولكن الأهلي تخطى الأمر بتشكيل قوة هجومية من التغييرات والعمق لوجود وليد سليمان وأفشة وأثرت في الإنتاج الهجومي.